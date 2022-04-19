6 yıldır kayıptı, cinayete kurban gitmiş

AA

Antalya'da 6 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü belirlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2016'da kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Telli'nin (34) bulunması için çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, Telli'nin kaybolduğu gün Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde A.Y.'ye (47) ait iş yerinde şüpheli A.G. (41) ile buluştuklarını ve alkol aldıklarını tespit etti.

'ARAZİYE GÖTÜREREK GÖMDÜM'

Gözaltına alınan A.G., ifadesinde Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu nedenle tartıştıklarını söylediği belirtildi.

Telli'nin kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden A.G, "Kendimi korumak için Telli'yi geriye doğu itekledim. O sırada elinde bulunan bıçak göğsüne saplandı. Öldüğünü anlayınca cesedi, S.D'nin aracıyla Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ndeki araziye götürerek gömdüm" dediği öğrenildi.

TELLİ'NİN CESEDİ BULUNAMADI

A.G.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri A.Y. ve S.D'yi (39) de gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin tarif ettiği arazide yapılan aramada ise Telli'nin cansız bedeni bulunamadı. Cesedi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.