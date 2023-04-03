Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı

6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak yeniden seçildi.

Giriş: 03.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi
DHA

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından bugün yapılan seçim sonucunda, 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na 2'nci kez Murat Kıyak seçildi.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Murat Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2 Nisan 2019 tarihinde 23'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi ve bu görevine devam ederken, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 3 Kasım 2020 tarihli kararıyla Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22 Haziran 2021 tarihli ve 196 sayılı kararı ile Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi ile Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesinin birleşmesi üzerine, aynı kararla 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!
Makas atan araç ortalığı savaş alanına çevirdi!
Bakan Akar'dan
Bakan Akar'dan "hudut güvenliği" açıklaması
Kritik 2 ay! Doğu Karadeniz için
Kritik 2 ay! Doğu Karadeniz için "heyelan" tehlikesi!
Balık tutarken tekneleri alabora oldu!
Balık tutarken tekneleri alabora oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.