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        Haberler Gündem Güncel Başkentte feci yangın: 6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı! - Güncel haberler

        Ankara'da evde yangın; 6 aylık bebek öldü, 5 yaralı

        Başkentte feci bir yangın meydana geldi. Olayda Suriye uyruklu 6 kişilik bir ailenin evinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle dışarıya çıkarılan aileden 6 aylık bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:44
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        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 katlı apartmanda Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre yangın, gece saatlerinde 3 katlı apartmanın 1'inci katında Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi.

        "5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

        Elektrik kontağı kaynaklı yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı. Yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınanlardan 6 aylık bebek hayatını kaybederken, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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