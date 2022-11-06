İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılacak. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de 6 Kasım Pazar günü saatlerce kapalı olacak. Araçlarıyla köprüden geçmek isteyen sürücüler ise 6 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? araştırmalarına hız verdi. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış ve kapanış saatleri...