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6 Kasım Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?

6 Kasım Maraton 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Bu yıl 44. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için birçok yol trafiğe kapatıldı. Bu etkinlik esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz Köprüsü’de trafiğe kapatıldı.

Giriş: 06.11.2022 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılacak. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de 6 Kasım Pazar günü saatlerce kapalı olacak. Araçlarıyla köprüden geçmek isteyen sürücüler ise 6 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? araştırmalarına hız verdi. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılış ve kapanış saatleri...

  • MARATONDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI

    N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

    Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

  • 6 KASIM PAZAR 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

    Maraton Asya kıtasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde başlayacak. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişlerine kapalı olacak.

    Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.

    Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

    Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcular, start alanına Eminönü ve Kabataş'tan hareket edecek şehir hatları vapurlarıyla taşınacak. Bu sporcular için Marmaray Üsküdar istasyonu yönünde 07.00-08.00 saatlerinde start noktasına ring seferleri de düzenlenecek.

    İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saat 03.00'te kapatıldı.

    Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

  • HALK KOŞUSU GÜZERGAHI

    Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak. 42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

     

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