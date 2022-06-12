6 kadına acı veda!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kadının cenazeleri toprağa verildi.
Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67) ile Meryem Cebeş'in (42) naaşları Kızılöz Mahallesi'ne getirildi.
YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı. 6 kadının cenazeleri, İl Müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Ayşe Karaca'nın kardeşi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Kepsut-Dursunbey kara yolunun tek şeritlik bölümündeki çalışmalar ile inşaat halindeki Naipler viyadüğünün bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.
Kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın (52) cenazesinin ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Törene kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile vatandaşlar katıldı.
DÜĞÜN YOLUNDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Dün, Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmiş, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verilmişti.
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