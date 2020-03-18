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Almanya'da yaklaşık altı haftadır dünyadan kopuk olarak yaşayan Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmacıları koronavirüs salgınının bir pandemiye dönüştüğünü öğrendi.

SAT.1 kanalında yayımlanan programın yarışmacılarının Big Brother evine kapandıkları 6 Şubat'ta koronavirüs, büyük ölçüde salgının başladığı Çin'in Vuhan kentiyle sınırlıydı ve Çin dışındaki vakalar yeni yeni duyulmaya başlanmıştı.

Dün geceki özel programda yarışmanın sunucusu Jochen Schropp ve Big Brother evinin doktoru, cam ekranın arkasına oturarak, yarışmacılara Almanya'daki koronavirüs vakalarının sayısını bildirdi, Başbakan Angela Merkel'in kararıyla kulüpler, barlar, dinlenme tesisleri, hayvanat bahçeleri, oyun salonlarının kapatıldığını açıkladı.

Sokaklarda maskeyle gezen insanların görüntülerinin de paylaşıldığı programda, dünyadaki gelişmeleri duyan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Koronavirüsü hakkında bilgilendirilen yarışmacılar daha sonra yakınlarının gönderdiği video mesajları izledi.

14 YARIŞMACININ 10'U KORONAVİRÜSTEN HABERSİZDİ

14 yarışmacının 10'unun koronavirüs salgınının ciddiyetinden haberi yoktu. Yarışmaya 9 Mart'ta katılan 4 yeni yarışmacıdan kimseye koronavirüsten bahsetmemeleri istenmişti.

Sosyal medyada yarışmacıların dünyayla iletişimin kesilmesinin etik olmadığı yönündeki eleştirilerden sonra yapımcılar, ailelere danıştı ve yarışmacıları bilgilendirme kararı aldı.

Yarışma kurallarına göre, katılımcılara sadece bir yakınlarını ya da arkadaşlarını kaybetmeleri durumunda haber veriliyordu.

Açıklanan son bilgilere göre, koronavirüs sebebiyle Almanya'da 14 kişi hayatını kaybederken, 7.000'e yakın koronavirüs vakası var.