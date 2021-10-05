Bağımsızlığı ilke edinmiş Türk Milleti, 1. Dünya Savaşı'nda müttefikleri yenilgiyi kabul edip savaştan çekilince yenilmiş sayıldı.

Bunu fırsat bilen İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak, 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip, İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüştü.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek, İstanbul Limanı'na girdiklerini, azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler!" demişti.

6 EKİM TATİL Mİ?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullar da tatil değildir. Söz konusu konu hakkında daha önce yapılan açıklamada “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.

6 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU ŞİİRLERİ

M. Faruk Gürtunca o günü şu şiiriyle anlatmıştı:

MEHMETÇİK’İN ALAYI

Kurtarınca Ata'mız,

İzmir'i, Edirne'yi

Çekemezdi İstanbul

En büyük işkenceyi.

Bin dokuz yüz yirmi üç

6 Ekim sabahı,

Güzel İstanbul'umuz

Artık kesmişti âhı!…

Sarayburnu'na çıktı,

Mehmetçik'in alayı.

İstanbul'un şenlendi,

Her yeri, her dolayı.

(M. Faruk Gürtunca)

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

Gözlerimde Atatürk,

yüreğimde Albayrak.

Yatıyorum yatağımda,

uyuyorum rahat rahat

Güneşim ışığı,

seninle yansıyor

İstanbul’un sokakları,

seninle çınlıyor

Türk milletinin gücüyle,

hepsini birden yendik.

Bu vatan uğruna,

canımızı feda ettik

Şanlı bayrağımız gölgesinde,

yaşıyoruz özgürce.

Kutluyoruz bu günü,

hep birlikte el ele

(Sudenaz Yıldız)



…var ki İSTANBUL /…yok ki İSTANBUL

Sana bilmem hangi yönden bakayım

Gece başka gündüz başka güzelsin

Kâinatta eşsiz tek ve özelsin

Çağlar değiştirdi sevdan İSTANBUL

Efendimiz malum ezelden tanır

Binlercesi şehrin can kıskanır

Sinende yaşayan cennettir sanır

Cihanda emsalin yok ki İSTANBUL

Kalbini son defa fethedenlere

Elveda deyip de gitmeyenlere

İmkân bulamayıp gelmeyenlere

Engin hoşgörünle kızma İSTANBUL

Kâbe-i ziyaretgâhların vardır

Şühedadan namazgâhların yardır

Âlem-i insanlar çok arzu-dardır

Sevenin koynunda sar ki İSTANBUL

Köklü medeniyetlerin evisin

Tarihler boyunca ananevisin

Mukaddesatını yâd el de bilsin

Sırr-ı nikabını aç ki İSTANBUL

Her dinin mensubu ibadet eder

Havra Kilise ve Cami’ye gider

O insanlar gönül diliyle ne der

Sessiz niyetleri duy ki İSTANBUL

Tüm insanlar âlâ şeyler yazmışlar

Anlatacak bir söz bırakmamışlar

Nesillere misal hep taşımışlar

Ölçülmez değerin var ki İSTANBUL

Arz ile deniz ve mehtap bakıyor

Gerçek yıldızlardan taçlar takıyor

Her gönülde sevdan ataş yakıyor

Türlü dillerdesin bil ki İSTANBUL

Elbet ben de bir gün gelir geçerim

İlahi yasaya ben de naçarım

Yardan ya da senden vaz mı geçerim?

Bir eser de benden al ki İSTANBUL

Çınlar Cami’lerden ezan(ı)salası

Yıkar nefisleri def-i belası

Zeki’midir sanki tek müptelası

Eyyüb Sultan başta say ki İSTANBUL

İstanbul'un Kurtuluşu (6 Ekim)

Tarihte,hep bağımsız yaşadı Türk Milleti,

İlk Dünya Savaşı'nda tattı heyhat zilleti.

Müttefiki Almanya,yenilince savaşta,

O da yenik sayıldı,ne yazık bu savaşta.

1918, 30 Ekim Günü'nde,

Acı bir antlaşmaya,imza attı,o günde.

Bu talihsiz antlaşma,Mondros'ta yapıldı,

Türk'ün bağımsızlığı,tüm elinden alındı.

Önce Yunan askeri,çıkarıldı İzmir'e,

Sonra yurt planlandı,paylaşmaya Sevr'le.

Bunu gören Atatürk,hemen Samsun'a çıktı,

Uyardı milletini,işgale karşı çıktı.

Kaynaştı milletiyle,Erzurum'da,Sivas'ta,

Kongreler düzenledi,uzunca bu hususta.

Vatanı kurtarmaya kesin karar verdiler,

O azimle,inançla; Ankara'ya geldiler.

Ankara'ya,tüm yurttan gelen o Temsilciler,

Yurdu temsil etmeyi,kesin görev bildiler.

1920'de, 23 Nisan Günü,

Kurdular hür Meclisi,dünya duydu bu ünü.

İtilaf devletleri,korktu Türk'ün azminden,

İstanbul'u zaptetti,vurdu Türk'ü yeniden.

İngiltere,Fransa ve sonra da İtalya,

Yurdu paylaşmak için,çıktı Anadolu'ya.

Sevr Antlaşması'yla,paylaşmaya kalktılar,

Türk'ün gücüyle buna,fırsat bulamadılar.

Meclise Başkan oldu,orduya Başkomutan,

Düzgün,güçlü bir ordu,kurdu kahraman Ata'm.

Bu azimle,Kurtuluş Savaşı'nı başlattı,

Üç Buçuk yılda Ata'm,düşmanı yurttan attı.

Yenilgiye uğrayan,İtilaf devletleri,

İade etti Türk'ün,gerçek hakkını geri.

1923, 24 Temmuz'unda,

Tüm haklar kazanıldı,Lozan Antlaşması'nda.

Atatürk'ün dediği gibi; geri gittiler,

Şen İstanbul'umuzu,üzgünce terk ettiler.

1923, 6 Ekim Günü'nde,

Kahraman Türk Ordusu,Refet Paşa emrinde;

Girdi İstanbul'uma,bir bayram sevinciyle,

Kavuştu İstanbullu,tekrar özgürlüğüne.

6 Ekim Günlerin,kutlu olsun İstanbul,

Sana sevgimiz derin,mutlu ol sen İstanbul...

Naim Yalnız

İSTANBUL’UN KURTULUŞU

Dünyanın en güzel kenti,

Türk ulusunun gözbebeği,

Fatih’in armağanı,

Güzeller güzeli İstanbul…!

Var mı? Senin gibi şanlı,

Tüm ulusların gözü hep sende kaldı.

Güzelliğin dillerde, zengin gönüllerde saklı,

Güzeller güzeli İstanbul…!

Kaç kez fethedilmek istendin,

Fatih seni fethene kadar.

Atalarımızın emaneti Fatih’in armağanı,

Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul…!

Mert Ertuğrul Akpınar