06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da kadın muhtar adayı, seçilen muhtarın mahallede yaşamadığını belgelerle tespit ettirip istifa etmesini sağladı.
İHA'nın haberine göre, Osmangazi'ye bağlı İntizam Mahallesi'nde uzun yıllardır muhtarlık yapan Sami Güceylü, 31 Mart seçimlerinde en yakın rakibine 300 oy fark atarak seçildi. Seçimlerde ikinci çıkan Asiye Duralı ise, tekrar muhtar seçilen Sami Güceylü'nün 15 yıldır mahallede ikamet etmediği halde muhtarlık yaptığını ileri sürüp, bunu ispatlamak için belge toplamaya başladı.
Muhtarın Nilüfer ilçesinde yaşamasına rağmen adresini İntizam'da gösterdiğini 6 aylık çalışmasının sonunda topladığı belgelerle ispat eden Duralı, Güceylü'nün muhtarlığını bırakmasını sağladı. İntizam Mahallesi, 2020 Haziran ayında tekrar muhtarlık seçimine gidiyor. Uzun çabaları sonucu muhtarın mahallede ikamet etmediğini ispatlayıp muhtarlığını bıraktıran Asiye Duralı, haziran ayında yapılacak seçim öncesi kapı kapı gezerek projelerini anlatıp destek istiyor.
Uzun uğraşlar sonucu muhtarın mahallede ikamet etmediğini ispat ettiğini belirten Asiye Duralı, şunları söyledi: "Ben 31 Mart seçimlerinde muhtar adayıydım. Seçime girdim ve 700 oy aldım. Seçimden ikinci olarak çıktım. Sami Güceylü tekrar muhtar oldu. Ama Sami Bey mahallede ikamet etmediği için ben kendisine bu işin peşini bırakmayacağımı söyledim. Bundan sonra benim için hukukî süreç başladı. Ben dilekçemi burada oturmadığı için verdim. Ama YSK ikamet şartına baktı, seçimlerden önce buraya ikametini yapmış, ama 2 gün kurtarmıyordu. Bana muhtarlığı verdiler, 16 gün sonra YSK'ya tekrar dilekçe verdiler. Benim muhtarlığım düştü ve muhtarlığı geri aldılar. Ben de çok üzüldüm. Ben işin peşini bırakmadım. Nüfus müdürlüğüne, kaymakamlık ve valiliğe gittim ve dilekçe verdim. Burada ikamet etmediğine dair dilekçe verdim ve burada oturmadığını ispatladım. Tekrar başka bir adresi, boş bir dükkanı ikamet olarak gösterdiğini öğrendim. Tekrar başa dönüm, tekrar dilekçe verip burada yaşamadığını ispatladım. Şimdi görevden ayrıldı. Şu an geçici olarak yerine aza bakıyor. Önümüzdeki haziran ayında tekrar seçim olacak, ben de projelerimi kapı kapı gezip anlatıyorum."
Sami Güceylü ise, istifa ettiğini doğrularken, gerekçesini açıklamak istemediğini dile getirdi.
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