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        Haberler Yaşam 6 ay önce yaralı bulunan yabani saz kedisi doğaya salındı

        6 ay önce yaralı bulunan yabani saz kedisi doğaya salındı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak'ta 6 ay önce yaralı halde bulunan yabani saz kedisi yavrusunun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:00
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        Doğal yaşam alanına bırakıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 6 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

        Bölgede yapılan araştırmada, anne saz kedisinin, araba çarpması nedeniyle telef olduğu belirlendi.

        DKMP Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerde, mide enfeksiyonu ve ishal semptomları tespit edilen hayvanın 6 aylık tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

        Doğada hayatını sürdürebilecek biyolojik erişkinliğine ulaşan saz kedisi yavrusu, 15 Ocak'ta habitatına uygun doğal yaşam alanına salındı.

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        #yabani saz kedisi
        #şırnak
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