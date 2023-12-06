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        Haberler Dünya 6 Aralık ne günü? Dünya Özür Dileme Günü nasıl ilan edildi ve ortaya çıktı?

        6 Aralık ne günü? Dünya Özür Dileme Günü nasıl ilan edildi?

        Yılın belirli dönemlerinde önemli günler kutlanıyor. Bu günlerden birisi olan 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü olarak seçildi. Özür dilemenin iletişimde önemli bir rol oynadığını hatırlatan bugün nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:48
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        • 1

          Dünya Özür Dileme Günü, insanları hatalarını kabul etmeye ve affetmeye teşvik etmek için tasarlanmıştır. Özür dilemek, ilişkileri onarmak, iletişimi iyileştirmek ve dünyanın daha olumlu bir yer olmasına yardımcı olur.

        • 2

          ÖZELLİKLE 6 ARALIK SEÇİLDİ

          6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında Dr. Kevin Leman tarafından oluşturuldu. Dr. Leman, bir evlilik ve aile terapisti ve özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğuna inanıyordu.

          Dr. Leman, 6 Aralık tarihini seçti çünkü bu, Noel'den hemen önceki bir gündür. Noel'in, sevgiyi ve bağışlamayı kutladığı bir zaman olduğunu ve özür dilemenin bu mesajı yansıttığını hissetti.

        • 3

          KAPMANYA TÜM ÇAPINDA İLGİ GÖRDÜ VE KABUL EDİLDİ

          Dr. Leman, Dünya Özür Dileme Günü'nü ilan etmek için bir internet sitesi ve sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya, hızla dünya çapında ilgi gördü ve 6 Aralık, özür dilemenin önemini hatırlamak için bir uluslararası gün olarak kabul edilmeye başlandı.

        • 4

          Dünya Özür Dileme Günü, her yıl 6 Aralık'ta kutlanır. Bugün, insanlar birbirlerinden özür dilemek, affetmeyi öğrenmek ve ilişkileri güçlendirmek için bir fırsattır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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