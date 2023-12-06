ÖZELLİKLE 6 ARALIK SEÇİLDİ

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında Dr. Kevin Leman tarafından oluşturuldu. Dr. Leman, bir evlilik ve aile terapisti ve özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğuna inanıyordu.

Dr. Leman, 6 Aralık tarihini seçti çünkü bu, Noel'den hemen önceki bir gündür. Noel'in, sevgiyi ve bağışlamayı kutladığı bir zaman olduğunu ve özür dilemenin bu mesajı yansıttığını hissetti.