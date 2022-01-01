DHA

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sekreteri Gül Pasin, sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarıyla görenleri hayran bırakıyor.

DHA'nın haberine göre Pasin, doğa yürüyüşlerini sevdiği için İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'ne (İDADİK) katıldı ve tırmanma eğitimi aldı.

Eğitimlerin ardından önce Türkiye'deki daha sonra dünyadaki zorlu dağları tırmanan Pasin, patika koşularında da pek çok derece elde etti.

'KILIMANJARO DAĞI 10 GÜNLÜK BİR SERÜVENDİ'

İple ve kazmalarla zorlu dağlara tırmandığını belirten Pasin, "2015 yılında Afrika'ya gittim. Tanzanya'da bulunan 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı'nı tırmandım. 10 günlük bir serüvendi. Grup olarak 6 günde çıkıp 5 günde iniş yaptık. Uyku düzeni ve oksijenimizi deneyerek, tedbir alarak ilerledik. Çok güzel bir faaliyet oldu. Büyük bir heyecan hissettim. Zirvede bambaşka bir manzara vardı. Bir tarafta alev gibi bir sıcaklık, bir tarafta ise bambaşka bir görüntüyle karşı karşıyaydık. 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nı ise 2020 yılında tırmandım. Zorlukları başardıkça insan daha fazlasını yapabileceğine inanıyor" diye konuştu.

53 YAŞINDA 53 KİLOMETRE KOŞTU

Kilimanjaro Dağı'nın ardından İran'da bulunan 5 bin 609 metrelik Demavend Dağı'na tırmandığını belirten Pasin, "Dağlara çıktıkça patikaları ve koşmayı sevmeye başladım. Bu yüzden patika yürüyüşlerinde şehir içi maratonlara katılmaya karar verdim. 15-20 kilometrelerde başladığım patika koşularını giderek artırdım. İznik'te 46 kilometre, Bulgaristan'da yapılan koşuda 53 yaşında, 53 kilometre koştum. Türkiye'deki pek çok ilde düzenlenen patika koşularına katıldım. Bu koşularda sulardan atladık, dereleri aştık. Doğayla baş başa kaldığımız yerler oluyor. En son Kaz Dağları'nda 66 kilometre koştum. Yarışımız gece bitmişti bu yüzden heyecanlı ve tedirgindim. Ayak tırnaklarım düştü ancak yarış bittikten sonra bütün zorluklar geride kaldı" dedi.

ASTIM HASTALIĞI ENGEL OLMADI

Öte yandan astım hastası olduğunu anlatan Pasin, şunları söyledi:

"Astım hastasıyım ancak bu rahatsızlığım tırmanmama ve koşmama engel olmadı. Günde 2-3 kez aldığım ilacı zaman içinde bir defa almaya başladım. Karlı zirvelerde, sisli yerlerde çok zorlandım. Bu zorluğa rağmen doğa bana çok iyi geldi. Etrafımdakiler ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar. 3 yaşındaki torunum beni görür görmez, 'Hadi anneanne koş' diyor. Her yarıştan sonra evde birlikte kutlama yapıyoruz. Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor."