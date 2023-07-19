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        Haberler Gündem Güncel 56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava

        Depremde 56 kişinin öldüğü apartmanı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulüne dava

        Adana'da Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile firari fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:44
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        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
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        Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılması ve 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ve hakkında yakalama kararı bulunan firari fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, apartmanın yapıldığı zeminde, binayı taşıma yükü açısından herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

        "KUSURLU İMALATTAN SORUMLULAR"

        Raporda, Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı bilgisine yer verilerek, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEMİŞLER

        İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Depremde yıkılan Zeray Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelerinden, bunların yeterli dayanıma sahip olmadığı, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Ali Şevik ile Mustafa Çampınarı'nın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu olan sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 56 kişinin ölmesine, 6 kişinin ise yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

        FİRARİ FENNİ MESUL HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Şevik, savcılık ifadesinde lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim" ifadesini kullanmıştı.

        Binanın fenni mesulü firari Mustafa Çampınarı hakkında ise 16 Şubat'ta yakalama emri çıkarılmıştı.

        #adana haberleri
        #Deprem
        #zeray aparmanı
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