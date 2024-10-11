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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 53 ilde uyuşturu operasyonu: 335 gözaltı

        53 ilde uyuşturucu operasyonu: 335 gözaltı

        Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında; 1 ton 392 kg uyuşturucu madde, 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:45
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        53 ilde uyuşturucu operasyonu: 335 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonların 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 335 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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