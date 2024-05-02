51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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Kanunlarla düzenlenen ve vatandaşlara duyurulan 51/2- c trafik cezasının ana fonksiyonları, trafiği düzenlemek ve toplum sağlığını güvene almak gibi işlevlere sahiptir. Çünkü sürücülerin bunlara uymaması hâlinde istenmeyen trafik kazaları meydana gelebilir. Bunun yanında kuralların uygulanmaması durumunda kişilere para cezası uygulanır. Bu yazıda 51/2-c trafik ceza maddesinin içeriğini öğrenebilirsiniz. 51/2-c trafik cezası ne kadar, indirim var mı? İşte detaylar…

51/2- C TRAFİK CEZASI NEDİR?

İnternet arama motorları üzerinde yoğun olarak “51/2-c trafik cezası nedir?” sorusunun yanıtının araştırıldığı görülür. 2024 yılında yapılan bir araştırmada en fazla uygulanan cezalardan birinin 51/2- c trafik cezası olduğu tespit edilmiştir. Bu madde, trafik güvenliğini tehdit eden hız aşımını özellikle vurgulamaktadır. Bu doğrultuda 51/2- c trafik cezası, trafik güvenliğini tehdit eden fazla hız problemini caydırmayı amaçlayan bir yaptırım türüdür. Şehir içi ve şehir dışı yollarda araç kullanabilmek için sürücülere verilen belli hız limitleri vardır. Bu hız limitlerinin aşılması durumunda sürücülerin, yolcuların ve yayaların canı tehlikeye atılabilir. Belli hız limitlerini aşmama konusuna ekstra dikkat edilmeli ve olası kazaların önü kesilmelidir. 51/2- c trafik kazası, trafiğin seyrini aksatmamak ve insanların güvenliğini korumak için en fazla dikkat edilmesi gereken ceza türlerinden biridir.

51/2- C TRAFİK CEZASI KAÇ TL? Peki 51/2-c trafik cezası kaç TL? Sözü geçen trafik ceza maddesi, hız sınırının %50’den fazla aşıldığı durumlarda öne çıkar. Sürücülere yönelik uygulanan bir ceza olan 51/2- c, hatalı olan sürücünün evine tebligat olarak gönderildiğinde ilgili kişi, 6.439 TL ceza ile karşı karşıya kalır. Söz konusu cezanın ödenmesi için kişiye belli bir süre verilir. İsteğe bağlı olarak 15 gün erken ödeme yapıldığında ceza tutarı %25 indirimli şekilde 4.829,25 TL olur. Söz konusu indirim şansı kişilere cezalarını zamanında ödemeleri durumunda uygulanacak bir kolaylıktır. 15 gün sonrasında yapılan ödemelerde net tutar olan 6.439 TL’nin ödenmesi talep edilir.

2024 51/2- C TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR? İnternet sorgularında bilhassa “51/2-c trafik cezası ne kadar?” sorusunun sorulduğu görülür. Bir diğer merak edilen konu ise bu cezaya yapılacak itirazlar ile ilgilidir. Bazı sürücüler, evlerine gelen cezaya karşı itiraz etme gereği duyabilir. Bu noktada ise ilgili kişilerin 15 günü geçirmeden Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapması beklenir. Bu süreyi geçirenlerde itiraz hakkı yanar. Cezaya ilişkin tebligat yapıldıktan sonraki tarihten 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapılarak itiraz süreci için başlangıç yapılmalıdır. Kişilerin yaptığı itiraz sürecinin başlayabilmesi için trafik karar tutanağının ve gereken belgelerin fotokopilerinin olması gerekir. İtiraz dilekçesinde beklenen belgelerin eksiksiz şekilde sunulması durumunda süreç başarılı bir şekilde ilerleyebilir.

51/2- C TRAFİK CEZASI İTİRAZI İÇİN NE İSTENİR? 51/2- c trafik cezası itirazının yapılabilmesi için bazı belgelerin tamamlanması gerekir. Bunlardan ilki ise itiraz dilekçesidir. Bunun yanı sıra; 47/1-C trafik cezası fotokopisi

47/1-C trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

İtirazı destekleyici somut delil belgeleri (varsa) 61/1-n trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası nedir?

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