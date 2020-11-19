3 Kasım'da gerçekleşen ABD Başkanlık seçimini Demokrat Parti adayı Joe Biden kazanmıştı.

Gerçek adı Curtis James Jackson III olan 50 Cent, sonuçlar açıklandıktan sonra halen başkanlık görevini yürüten Donald Trump ile ilgili bir açıklama yaptı.