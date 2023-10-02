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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 yıldır kayıptı! Manisa'da vahşet perdesi aralandı: Devlet Su İşleri kanalına gömüldüğü ortaya çıktı! - Son dakika haberi

        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!

        Manisa'da, 5 yıl önce çobanlık yapmak için Uşak'tan kente gelip kaybolan ve ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan 65 yaşındaki İ.Y.'nin, yanında çalıştığı M.K. tarafından öldürülüp, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına gömüldüğü ortaya çıktı. Jandarmanın kazı çalışmasında İ.Y.'ye ait kemik ve içerisinde cüzdanın da bulunduğu kıyafetlere ulaşılırken, suçunu itiraf eden M.K. ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 08:48 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:28
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        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
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        Uşak'ta ailesiyle birlikte yaşayan İ.Y. (65), 5 Eylül 2018 yılında çobanlık yapmak için geldiği Manisa'da, M.K.'nın yanında çalışmaya başladı.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        İ.Y.'den haber alamayan ailesi, 2019 yılında bir televizyon kanalına da çıktı. Kayıp ihbarı üzerine çalışmalarını sürdüren jandarma, İ.Y.'nin, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan cezaevinde tutuklu bulunan M.K. tarafından öldürüldüğünü ve cesedin Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirdi.

        10 GÜNLÜK İZİNDE TAKİBE ALINDI

        Şüpheli M.K., cezaevinden 23 Eylül 2023 tarihinde 10 gün izne ayrıldı. Jandarma tarafından takibe alınan M.K., elindeki kürekle geldiği DSİ kanalında girdiği bir çukuru kazmaya başladı.

        ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçarak saklandığı sazlık bölgede yakalandı. Gözaltına alınan M.K., 2018 yılında İ.Y.'yi öldürdüğünü ve DSİ kanalına gömdüğünü itiraf etti.

        JANDARMA 3 GÜN BOYUNCA KAZI YAPTI

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) 3 gün boyunca aralıksız devam eden kazı çalışmasının ardından, dün öğle saatlerinde 2 farklı noktada İ.Y.'ye ait kemik parçaları ve içinde nüfus cüzdanının da bulunduğu kıyafetlere ulaşıldı.

        KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Cesedin tüm uzuv parçaları da bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli M.K., sevk edildiği Alaşehir Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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        #uşak
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