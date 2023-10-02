Uşak'ta ailesiyle birlikte yaşayan İ.Y. (65), 5 Eylül 2018 yılında çobanlık yapmak için geldiği Manisa'da, M.K.'nın yanında çalışmaya başladı.

İ.Y.'den haber alamayan ailesi, 2019 yılında bir televizyon kanalına da çıktı. Kayıp ihbarı üzerine çalışmalarını sürdüren jandarma, İ.Y.'nin, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan cezaevinde tutuklu bulunan M.K. tarafından öldürüldüğünü ve cesedin Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirdi.

Şüpheli M.K., cezaevinden 23 Eylül 2023 tarihinde 10 gün izne ayrıldı. Jandarma tarafından takibe alınan M.K., elindeki kürekle geldiği DSİ kanalında girdiği bir çukuru kazmaya başladı.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçarak saklandığı sazlık bölgede yakalandı. Gözaltına alınan M.K., 2018 yılında İ.Y.'yi öldürdüğünü ve DSİ kanalına gömdüğünü itiraf etti.

JANDARMA 3 GÜN BOYUNCA KAZI YAPTI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) 3 gün boyunca aralıksız devam eden kazı çalışmasının ardından, dün öğle saatlerinde 2 farklı noktada İ.Y.'ye ait kemik parçaları ve içinde nüfus cüzdanının da bulunduğu kıyafetlere ulaşıldı.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cesedin tüm uzuv parçaları da bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli M.K., sevk edildiği Alaşehir Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.