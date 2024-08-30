5 milyon için 50 mermi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultanbeyli'deki kasapta çalışan adam patronuyla anlaşamayıp işten ayrılma kararı almıştı. İddiaya göre ödenecek tazminatı beğenmeyince silaha sarıldı. Uzun namlulu tüfekle hiç durmadan defalarca dükkana ateş açtı.
Giriş: 30.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:36
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sultanbeyli'deki kasapta çalışan adam patronuyla anlaşamayıp işten ayrılma kararı almıştı.
İddiaya göre ödenecek tazminatı beğenmeyince silaha sarıldı.
Uzun namlulu tüfekle hiç durmadan defalarca dükkana ateş açtı.
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