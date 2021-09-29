5 maç, 8 farklı tandem, 11 gol

Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ajax'a konuk olan Beşiktaş'ta 71. dakikada Umut Meraş da sakatlandı. Yeni iyileşen milli oyuncu yerini genç Berkay Vardar'a bırakırken N'Sakala'nın sol beke geçmesinin ardından Kartal maçı 18 yaşındaki Serdar Saatçı ve Berkay Vardar stoper hattıyla bitirdi.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre bu tandem önce Vida'nın sonra da diğer isimlerin sakatlığının ardından Beşiktaş'ın stoperde oynattığı 8. farklı ikili oldu.

VIDA YOK, SORUN ÇOK

Kartal'da uzun süreli sakatlık yaşayan ilk isim olan Domagoj Vida'nın yokluğu ise kendini hissettirmeye devam ediyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak yerini Welinton'a bırakan Hırvat stoperin yokluğunda siyah-beyazlılar, kalesinde resmi maçlardaki ilk golü görürken oynamadığı 5 maçta toplam 11 gol yedi.

Vida ile ilk 4 maçı gol yemeden bitiren Beşiktaş'ta tecrübeli stoperin ve diğer isimlerin sakatlanmasıyla savunmanın göbeğinde 8 farklı tandem denendi.

İŞTE MAÇ MAÇ STOPER HATTI

- Çaykur Rizespor: 3-0

Stoperler: Vida - Welinton

- Gaziantep: 0-0

Stoperler: Vida - Welinton

- Karagümrük: 1-0

Stoperler: Vida - Welinton

- Yeni Malatyaspor: 3-0

Stoperler: Vida - Necip / Welinton - Necip

- Dortmund: 1-2

Stoperler: Montero - Welinton

- Antalyaspor: 2-3

Stoperler: Montero - M.Topal / Montero - Josef / Montero - Atiba

- Adana Demirspor: 3-3

Stoperler: Welinton - Montero

- Altay: 2-1

Stoperler: Atiba - Serdar Saatçı

- Ajax: 2-0

Stoperler: Serdar - N'Sakala / Serdar - Berkay Vardar