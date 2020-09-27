5 kişilik aile Keban'da mahsur kaldı!

Keban Baraj Gölü'nde 5 kişilik aile, gezintiye çıktıkları teknenin Elazığ ile Tunceli'nin Çemizgezek ilçesi arasında arızalanmasıyla suda mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, arızayı kendileri gideremeyen teknedekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Asayiş Bot Timleri, aileye ulaşarak, kurtarma botuna aldı. Aile, karaya bırakıldıktan sonra tekne de çekilerek, sahibine teslim edildi.