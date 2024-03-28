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        Haberler Gündem Güncel 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

        Esenyurt'ta 5 katlı binada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Apartmanda çok sayıda kişinin mahsur kaldığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri bina sakinlerinin tahliyesi için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:16
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        5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
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        Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bir bina sakinlerinin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 5 katlı binanın bodrum katından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

        MAHSUR KALANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

        Ekipler, çatıdaki bina sakini ile balkonda kurtarılmayı bekleyen 2 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirdi.

        3 BİNA SAKİNİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulansa alındı. İtfaiyenin binada mahsur kalan diğer kişileri kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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