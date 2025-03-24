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        Haberler Gündem Güncel 5 katlı binada heyelan korkusu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        5 katlı binada heyelan korkusu!

        Trabzon'da 5 katlı bir apartmanın önündeki beton yol heyelanla çöktü. Bina sahibi Ömer Seyis ise, bölgede günden güne çökmeler yaşandığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:11
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        5 katlı binada heyelan korkusu!
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı apartmanın önünde bulunan beton yol, heyelanda çöktü.

        DHA'nın haberine göre kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından toprağın suya doygun hale gelip, yumuşaması Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi heyelana neden oldu.

        Mahallede Seyis ailesine ait 5 katlı apartmana önünde bulunan beton yol, heyelanla çöktü. Sarp yamaca doğru yaklaşık 20 metre aşağıya doğru kayan toprak nedeniyle beton kaplı yol kullanılamaz hale geldi.

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        "KİMSE YOKTU EVDE"

        Apartman sahibi Ömer Seyis, bölgede günden güne çökmeler yaşandığını belirterek, "Cenazedeydik, akşamüstü burasının çöktüğünü öğrendik. Elektriklerin gittiğini, evin altının koptuğunu söylediler. Günden güne de çökmüş. Kar fazla oldu, aniden çökme oldu. Daha önce bir şey yoktu. Yetkililere bilgi verdik, ilgilenecekler. Kimse yoktu evde, bir sıkıntı meydana gelmemiş oldu. Arabaları çektiğimiz bir alandı. Buranın istinat duvarı olması lazım" dedi.

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