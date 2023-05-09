Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Edirne'de cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edirne'de 5'inci kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip, apartmanın bahçesine düşen Sevil Diri, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 09.05.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın öldü
DHA

Edirne'de, cam silerken 5'inci kattan düşen Sevil Diri (44) yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi'ndeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi.

Evli ve bir çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevil Diri'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.