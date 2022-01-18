SON DAKİKA | Kar tatili haberleri geliyor... Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil oldu? 19 Ocak 2022 yarın kar tatili olan iller hangileri?

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarısı yurt çapında kendini göstermeye başladı. Malatya, Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Bolu, Elazığ ve Bingöl'de kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bazı illerde eğitime ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

DENİZLİ

Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

ÇANKIRI'DA 5 İLÇEDE TATİL

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi.

Polat, açıklamasında, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi.

Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

BİNGÖL'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOKAT'IN REŞADİYE İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

KİLİS'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.



KONYA'DA 13 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.



Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.



Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.



Bu arada, kar yağışı nedeniyle Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde TIR ve kamyonlarla zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmedi.



ADIYAMAN’DA OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BAYBURT'TA EĞİTİME ARA

Bayburt’ta kar ve tipi dolayısıyla 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı.

Bayburt Valiliğince yapılan yazılı açıklamada yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİVAS'TA YOĞUN KAR NEDENİYLE KAR TATİLİ

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR'DE BİR GÜN ARA

Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları eğitimi de engelledi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TATİL EDİLDİ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların ardından Fırat Üniversitesi’nde de eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kentte devam eden kar yağışının ardından Fırat Üniversitesinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Elazığ genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan final sınavları ise 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacaktır. Ayrıca Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin Elazığ Valiliği kararı doğrultusunda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Öğrencilerimize ve personellerimize saygıyla duyurulur" denildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği kararı ile okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Kırşehir'de eğitim öğretim faaliyetleri, ilçeler dahil olmak üzere öğleden sonra yapılmayacak. Milli Eğitim Müdürlüğü kararı özel okullar dahil okulların tamamına tebliğ etti. Yağışın şiddetini akşam saatlerine dek sürdürmesi bekleniyor.

MANİSA

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlık ilçedeki okullara bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir."

İZMİR

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından bugün yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. İzmir'in de rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DENİZLİ

Denizli’nin 4 ilçesinde yoğun kar yağışının ardından eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Denizli’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde 20 santimetreyi bulan kar kalındığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Sürücülere de zor anlar yaşatan kar, eğitime de engel getirdi. Olumsuz hava şartlarıyla beraber Çameli ve Çivril ilçelerinde 18 Ocak 2022 Salı günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime tabi olunan yerlerde, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde ise bütün okullardaki eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

UŞAK

Uşak Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.



GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer veridi:

"Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep’te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

KASTAMONU’DA 11 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da 8 ilçede tüm okullar, 3 ilçede taşımalı eğitime 18 Ocak Salı günü 1 gün eğitime ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların 18 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı.

Kentin Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, ilçe merkezlerini beyaza büründü. İlçe esnaflarından bazıları kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açmamayı tercih ederken, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Bazı köy yoları yağış nedeniyle kapanırken, elektrik kesintileri de yaşandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Meteorolojinin verilerine göre ilçelerde yarın da kar yağışının devam edebileceği öğrenildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane’de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 1 gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME ARA

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Kent merkezi başta olmak üzere Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KARABÜK'TE KAR YOLLARI KESTİ

Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.

İlçeye gelen turistler, beyaz örtüyle kaplanan Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.