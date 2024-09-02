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        Haberler Bilgi Alışveriş 5 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU 2024: Aldın Aldın kataloğu ile A101’de bu Perşembe kumandalı akülü araba ve katlanabilir bisiklet fırsatı!

        A101 aktüel kataloğu 5 Eylül 2024: Aldın Aldın aktüel kataloğu ile bu Perşembe A101'de neler var?

        A101 market, her Perşembe günü Aldın Aldın kataloğu ile raflarını yeniliyor. Yeni haftanın A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda da birbirinden farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Televizyon, toz torbasız süpürge, beyaz eşya, dikiş makinesi, küçük ev aletleri, katlanabilir bisiklet, akülü araba, kamp sandalyesi, ayakkabı bu Perşembe satışa çıkacak ürünler arasında. Peki, bu Perşembe A101'de neler var? İşte 5 Eylül 2024 A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:37
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        • 1

          Yeni haftanın A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu paylaşıldı. Kataloğa göre, bu Perşembe yine onlarca ürün indirimli fiyattan raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 5 Eylül A101 aktüel kataloğu ile bu hafta katlanabilir bisiklet, kumandalı akülü araba, kadın spor ayakkabı, valiz seti, kamp sandalyesi, döküm basık tencere, döküm tava ve daha birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. Peki, bu hafta A101’de hangi ürünler indirimde? İşte, 5 Eylül 2024 Aldın Aldın A101 kataloğu...

        • 2

          A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL 2024

          Jvc LT-70VU7405T 70" 4K Ultra HD Smart TV 25.999 TL

          JVC LT-55VU3405T 55" 4K Ultra HD Smart TV 15.999 TL

          Philips 55PUS7609/62 55" 4K UHD Uydu Alıcılı Smart LED TV 22.999 TL

          Philips 50PUS7609/62 50'' 4K UHD Smart LED TV 18.999 TL

          JVC 32VH5100T 32" HD Smart LED TV 5.999 TL

          Ayarlanabilir Laptop Sehpası 379 TL

          Regal RH900G Cyclone Süpürge 2.499 TL

          Arzum AR4096-G Dikey Süpürge Gri 1.299 TL

        • 3

          SEG CM 910 INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi 8.999 TL

          SEG NF 4831 No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

          Goodwest Cam Ankastre Set 3'lü Beyaz 6.999 TL

          SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

          Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

          Homend Steamwork 1167H Buhar Kazanlı Ütü Siyah Beyaz 2.199 TL

          Flavel FLV140 CM Çay Makinesi Beyaz 1.199 TL

          Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü Beyaz 279 TL

        • 4

          Belderia Katlanabilir Bisiklet 4.799 TL

          Belderia 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 4.199 TL

          Dolu Toy Factory Sport Coupe 12V Kumandalı Akülü Araba 5.299 TL

          Adidas Superstar FU7712 Kadın Spor Ayakkabı Beyaz 1.999 TL

          Juno ABS Valiz 3'lü Set Bej 1.797 TL

          Desenli Kamp Sandalyesi Sarı 249 TL

          Büyük Boy Tavla 299 TL

          Kontrollü Pony Bisiklet 799 TL

        • 5

          Taç Bella Döküm Basık Tencere 26 cm 3 L Haki 599 TL

          Taç Bella Döküm Tava 26 cm Haki 399 TL

          Paşabahçe Plastik Kapaklı Yuvarlak Borcam 840 cc 99 TL

          Borosilikat Cam Kupa 280 cc 35 TL

          Rain 2'li Dondurmalık 115 TL

          Manuel Doğrayıcı 249 TL

          Reçellik 6'lı 85 TL

          Cam Matara Çeşitleri 35 TL

          Buzdolabı Organizeri 19 TL

        • 6

          Tek Kişilik Baza Başlık Seti 90x190 cm 3.799 TL

          Dynamic Bonel Yaylı Yatak 90x190x22 cm 1.999 TL

          Küçük Boy Bölmeli Organizer Kutu 29 TL

          Pamuklu Desenli Halı 120x180 cm Gri 549 TL

          Pamuklu Desenli Halı 80x150 cm Gri 349 TL

          Kurulama Bezi 2'li 45x65 cm Mavi Beyaz 29 TL

          Kare Oyuncak Filesi 89 TL

          Oyuncak Master Bloklu Kutu 28 Parça 229 TL

          Peluş Fil 40 cm 319 TL

          Oyuncak Matkaplı Hayvan Seti 3D Steam 299 TL

        • 7

          Eti Kremalı Bisküvi Çeşitleri 6 TL

          ABC Harfli Bisküvi 140 g 16 TL

          Karam Gurme Bitter Çikolatalı Gofret 3X50 g 45 TL

          Cino Antep Fıstıklı Bar Çikolata 16x25 g 40 TL

          7 Days Kruvasan Çeşitleri 5x48 g 69 TL

          Eti Cin Tek Lokmalık Portakallı Jöleli Bisküvi 3x114 g 35 TL

        • 8

          Birşah Tam Yağlı Ayran 1 L 35 TL

          Pınar Çocuk Devam Sütü 1 L 45 TL

          Altınkılıç Kefirim Orman Meyveli 1 L 49 TL

          Kuşadası Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 450 g 139 TL

          Bonfilet Dondurulmuş Dana Tekirdağ Köfte 300 g 119 TL

          Erpiliç Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg 99 TL

        • 9

          Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 199 TL

          Sleepy Zeytinyağlı Islak Mendil 3x15 Adet 19 TL

          Solo 3 Katlı Kağıt Mendil 10'lu 29 TL

          Dalin Bebek Şampuanı 900 ml 89 TL

          Far Paleti 9'lu 69 TL

          Likit Ruj Çeşitleri 59 TL

          Remove Siyah Nokta Burun Bandı 6'lı 29 TL

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