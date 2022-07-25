5. Dalga filminin oyuncuları ve konusu televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. Bilimkurgu tarzında olan 5th Wave (5. Dalga) film ABD yapımı. 5. Dalga filminin yönetmen koltuğunda J Blakeson yer alırken, 2016 yılı yapımı filmin başrollerinde Chloe Grace Moretz ve Nick Robinson bulunuyor. 5. Dalga filmi konusu ve oyuncularına dair detaylar haberimizde...
5. DALGA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda J Blakeson'un yer aldığı 5. Dalga filminin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur bulunuyor.
5. DALGA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virüs sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker’ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.
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