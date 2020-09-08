"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.