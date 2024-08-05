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        Haberler Bilgi Spor 5 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        Olimpiyat Programı 5 Ağustos 2024: Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Millilerimiz her gün farklı branşlarda mücadele ediyor. 5 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı sporcularımızın sahne alacağı müsabakaların saatleri ve detaylarını merak eden spor severler tarafından araştırılıyor. Paris Olimpiyatları'nın onuncu gününde Türkiye'yi 4 spor dalında 14 sporcu temsil edecek. Peki Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta? İşte, 5 Ağustos Pazartesi olimpiyat programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:59
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        • 1

          2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 18 dalda toplam 101 sporcu temsil ediyor. Milli sporcularımız her gün farklı branşta altın madalya için mücadele ediyor. 5 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı belli oldu. Spor severler olimpiyat oyunlarını TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ağustos olimpiyat programı…

        • 2

          5 AĞUSTOS TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI

          5 Ağustos Pazartesi günü Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

          Saat 11.05: Atletizm: Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel eleme

          Saat 11.05: Atletizm: Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel eleme

          Saat 12.45: Artistik Cimnastik: Ferhat Arıcan – Erkekler paralel bar finali

          Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 5-8’inci yarış

        • 3

          Saat 13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakçı – Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış

          Saat 13.15: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 9 ve 10’uncu yarış

          Saat 15.40: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 9 ve 10’uncu yarış

          Saat 16.00: Güreş – Enes Başar – Grekoromen stil 60 kilo

        • 4

          Saat 16.00: Güreş – Muhammed Hamza Bakır – Grekoromen stil 130 kilo

          Saat 16.00: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo

          Saat 18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış

          Saat 20.00: Atletizm – Ersu Şaşma – Erkekler sırıkla atlama final

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