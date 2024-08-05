2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 18 dalda toplam 101 sporcu temsil ediyor. Milli sporcularımız her gün farklı branşta altın madalya için mücadele ediyor. 5 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı belli oldu. Spor severler olimpiyat oyunlarını TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 5 Ağustos olimpiyat programı…