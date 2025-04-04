Ardahan-Ardanuç kara yolunun 4.5 ay sonra ulaşıma açılıyor.

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Ardahan'ı Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış şartları dolayısıyla yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapanıyor. Bu dönem vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan-Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

Ardahan-Ardanuç yolunun açılması için Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri 27 Mart'ta çalışmaya başladı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanılıyor.