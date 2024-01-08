44 yıl önce aldığı ahizeli telefonla iletişim kuruyor!

Misafirlerim gelip, 'Sen nasıl bu telefonu kullanıyorsun?' dediklerinde 'Bundan başkası ile konuşamam. Bu benim hem arkadaşım hem yoldaşım' diyorum. Çocuklar geldiğinde 'Bu telefonu bize ver' diyorlar. 'Bu telefon antika mı?' diyorlar. Bu telefondan başka bir telefon ile konuşamam. Bu telefondan daha sağlıklısı yok" diye konuştu.