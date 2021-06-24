44 sığınmacı yelkenlide yakalandı

İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 44 sığınmacı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu gece saatlerinde tespit ettiği lüks yelkenli teknede 44 sığınmacının bulunduğunu belirledi. Sığınmacılar, karaya çıkartılırken kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı. Karaya çıkarılan 44 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacı kurtarıldı.