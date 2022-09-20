44 kez bıçaklayıp boğazını kesti! Çocukların önünde vahşet!

Mardin'de, 16 Eylül günü Dargeçit ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Emin Öner (34), eşi Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi´ne götürmek üzere yola çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ
DHA'da yer alan habere göre Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner´i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Pakistan Öner´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI
Pakistan Öner´in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.
2 KEZ SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ
Öner´in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner´in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.
KADINLAR CİNAYETİ PROTESTO ETTİ
Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner´in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı´na gelen kadınlar, ellerinde Öner´in fotoğrafını taşıyarak, "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadına vurulan eller kırılsın", "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Katile idam" sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.
"TEK İSTEĞİMİZ ADALET"
Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba, "Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu.
"KAÇ DEFA BOŞANMAYA ÇALIŞTI"
Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Sonra ablam da o çocukları için, sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı. Sürekli tehdit ediyordu. 'Dışarı çıkmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu çekmeyeceksin, pencereyi açmayacaksın'. Kıskançlık vardı, yani hep böyle yapıyordu. Tek isteğimiz adalet. Adalet, onun idamı. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İdam olsun, onu idam etsinler. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan olmasın. Bir Pakistan yeter bize, ikinci Pakistan çıkmasın" dedi.
"BOĞAZI KESİLMİŞ, BÜTÜN VÜCUDU DELİK DEŞİK"
Pakistan Öner'in erkek kardeşi Ahmet Demir de, "Daimi hapis istiyoruz, yani bunun hapisten kesinlikle hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Böyle bir caninin insanlar arasında bulunması büyük bir risk teşkil ediyor. Bu tür insanlara örnek olacak, diğer bu tür durumda olan kadınlara el uzatacak, daha caydırıcı cezalar istiyoruz. Bugün bize oldu yarın ya sana ya ona ya onun kardeşine ya onun çocuğuna olacak. 5´ten fazla uzaklaştırma kararı verilmiş ve bu yine de yetmedi, iki defa kadın sığınma evine gitti. Köyden kardeşini çağırıyor motosikletle. Üç tekerlekli motosikletle kardeşi geliyor ve bunlar beraber gidiyor. Yolda, tarif edilecek bir durum değil, yani muhtemelen motor kullanırken o esnada zaten bıçaklama olmuş. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Bundan bahsettiklerinde insan bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş" ifadelerini kullandı.
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