Eşinin 95 gün boyunca savaştığını söyleyen Kloots, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Tanrı'nın şimdi cennette başka bir meleği var. Sevgili kocam, bu sabah vefat etti. İnanamıyorum... Onsuz hayatımızı hayal edemediğim için kalbim kırıldı. Nick, çok parlak bir ışıktı. Herkesin arkadaşıydı, dinlemeyi, yardım etmeyi ve özellikle konuşmayı seviyordu. İnanılmaz bir aktör ve müzisyendi. Seni sonsuza kadar seveceğim tatlı adamım...