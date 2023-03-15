İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, uzun süren sakatlık süreci sonrasında İbrahimovic'i, Belçika ve Azerbaycan maçlarının kadrosuna aldı.

İtalya Serie A'da Milan forması giyen İbrahimovic, 9 aylık sakatlığının ardından ilk kez geçen ay yeşil sahalara geri döndü. Böylece, İbrahimovic "Serie A'da üç puanlık sistemin uygulandığı dönem içinde forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanını aldı.