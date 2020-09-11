Tunceli’nin Pülümür İlçesinde bulunan Göneli Köyü'ndeki tuz madeninde üretim, yaklaşık 400 yıldır geleneksel yöntemle yapılıyor.
Caner Aktan'ın haberine göre, Tunceli’nin Pülümür İlçesine 13 kilometre uzaklıktaki Göneli Köyü'nde bulunan tuz kaynağı yaklaşık 14 yıldır faaliyet gösteriyor. Ancak yöre halkı 400 yıldır kaynaktan tuz ihtiyacını karşılıyor. Yılın sadece 4 ayı üretim faaliyeti yapılan tuz kaynağında hiçbir mekanik cihaz kullanılmıyor. Yıllık 500 bin ton kapasite ile çalıştırılan tuzla madeninde, yeraltı suları kuyuda biriktirildikten sonra artezyen ile dinlendirilme havuzlarına alınarak ağır maddelerden arındırılıyor. Su güneşin etkisiyle havuzlarda buharlaştırılıp geride kalan tuz direk torbalara doldurulup satışa hazır hale getiriliyor.
'400 YILLIK BİR GEÇMİŞE DAYANIYOR'
İşletme Müdürü Binali Yıldız, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tuzun Türkiye'de üretilen en kaliteli tuzlar arasında yer aldığını söyledi. Yıldız, "Bu işletmenin, yazılı olmayan sözlü tarihi 400 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Yıllar evvel burada yaşayan insanlar bu kaynaktan tuz ihtiyacını karşılamışlar. Burası bin 900 metre yükseklikte bir dağ köyü. Buranın en önemli özelliği kirlenmemin olmamış olmasıdır. Doğa temiz, toprak temiz, yeraltından çıkan sular temiz, doğal olarak yeraltından çıkan tuz da temiz. Tuzu yeraltından havuzlara çekerek, suyun buharlaşmasını sağlıyoruz. Buharlaşmanın ardından geriye kalan kristali topluyoruz ve ambalajladıktan sonra nihai tüketiciye sunuyoruz” dedi.
'OTANTİK YÖNTEMLERLE BU ÜRETİMİ YAPIYORUZ'
Binali Yıldız, şunları söyledi: "Tuzun doğal olması, tuzun rafine edilmemiş olmaması ve kimyasallarla kirletilmemiş olması çok önemlidir. Yerin altından çıkan ürün ne kadar temiz olursa olsun, üretim aşamasında kirleniyorsa bir anlamı olmaz. Bizim en önemli özelliğimiz bu kirliliği yaratmadan üretim yapıyor olmamız. Teknoloji kullanmıyoruz, sanayi kullanmıyoruz, otantik yöntemlerle bu üretimi yapıyoruz. Burada bizim için en önemli olan şey tuzun temiz ve doğal olması. Sınırlı bir üretim olmasına rağmen, beklentimizin üzerinde bir talep var."
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