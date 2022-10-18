40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğmuştu! "Hatılamıyorum!"

Ümran'ı öldüren Gürsel Kaya'yı kontrol etmek için kullanılabileceğine, olay eşini öldürdüğünü ileri sür. Sanık Gürsel Kaya, "Benden kalma Gürsel Kaya, eşimi o halde görüncea etkisi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün yapılacak ilkine tutuklu sanık Gürsel Kaya katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
"YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM"
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Ara satış açıklayan mahkeme, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak öğrenilen ise evrakların gönderilmesine karar vermek, yoldayı ileri bir tarihe erteledi.
İDDIANAME
İddianamede, Gürsel Kaya ile Şengül Kaya arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi. Gürsel Kaya'nın sinirlenerek eşini itekleyip yere düşürdüğü, ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, Şengül Kaya'nın direnmesi üzerine, şüphelinin elektrik süpürgesinin kablosuyla, eşini nefessiz bırakacak kadar boğazını sıkmaya devam ettiği belirtildi. Sanığın eyleminden sonra oğlunu aradığı, eve ambulans çağırıldığı kaydedilen iddianamede, hastaneye kaldırılan Şengül Kaya'nın 25 Haziran günü hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği de iddianamede hatırlatıldı. İddianamede Gürsel Kaya'nın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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