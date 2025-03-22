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        Haberler Gündem Güncel 40 yıl sonra Kastamonu'da aynı açı | Son dakika haberleri

        Fotoğraf sanatçısı Üçok'tan Kastamonu'da 40 yıl sonra aynı açı

        Fotoğraf sanatçısı Sadık Üçok, 40 yıl önce çeşitli yerleri fotoğrafladığı Kastamonu'da aynı açıdan deklanşöre tekrar basarak geçmişle bugünü karelerle gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:10
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          Fotoğraf sanatçısı Sadık Üçok, 40 yıl önce çeşitli yerleri fotoğrafladığı Kastamonu'da aynı açıdan deklanşöre tekrar basarak geçmişle bugünü karelerle gösterdi.

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          İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneğinin (İFSAK) 1985 yılında düzenlediği geziyle Kastamonu'ya gelen Sadık Üçok, kentin tarihi ve kültürel alanları ile günlük yaşamı yansıtan fotoğraflar çekti.

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          Aradan geçen 40 yılın ardından Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi kapsamında düzenlenen "Uzmanından ilham al" programına katılan Üçok, etkinliğin ardından kenti gezdi.

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          Fotoğrafladığı alanları bulmakta zorluk çeken Üçok, 40 yılın ardından yaşanan değişimi karelerine yansıttı.

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          Sadık Üçok, fotoğrafçılığa başladığı 1985 yılında İFSAK gezisiyle Kastamonu'yu ziyaret ettiğini söyledi.

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          Ziyareti sırasında Sinan Bey Camisi, Kastamonu Kalesi ve hanların fotoğrafını çektiğini anlatan Üçok, "Fotoğrafını çektiğimiz alanların bazılarını arıyoruz. Acaba çektiğimiz fotoğraf hangisi diye. Adını ve yerini hatırlayamadığım Sinan Bey Camisi'ni 1985 yılında çektiğim fotoğraftan göstererek birçok kişiye sordum. Farklı camilere yönlendirdiler. Daha sonra bir kişi bize doğru camiyi gösterdi, çok sevindim, çok mutlu oldum" dedi.

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          Aradan geçen yılların fotoğraflara yansımasının kendisini duygulandırdığını ifade eden Üçok, şunları kaydetti: "40 yıl sonra buralara tekrar gelip buralarda tekrar fotoğraf çekmek, 40 yıl önceki fotoğrafın aynı açısını bulup tekrar fotoğraflamak benim için inanılmaz mutluluk. Fotoğraf insana bu mutlulukları yaşatıyor. O yüzden iyi ki fotoğrafçı olmuşum, iyi ki fotoğraf çekiyorum diye gururla söyleyebilirim. Bu camide oynayan çocuklar o yıl 10 yaşındalarsa, şimdi 50 yaşındalar. Tarih, fotoğraf üzerinden çok net okunuyor. Tüm tarihin detaylarını bir fotoğraf bize verebiliyor. Geçmişte çektiğim fotoğraflarla bugün yüzleşmek beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Fotoğrafçıların tarihe çok önemli katkı sunduğunu söyleyebiliriz."

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