Aradan geçen yılların fotoğraflara yansımasının kendisini duygulandırdığını ifade eden Üçok, şunları kaydetti: "40 yıl sonra buralara tekrar gelip buralarda tekrar fotoğraf çekmek, 40 yıl önceki fotoğrafın aynı açısını bulup tekrar fotoğraflamak benim için inanılmaz mutluluk. Fotoğraf insana bu mutlulukları yaşatıyor. O yüzden iyi ki fotoğrafçı olmuşum, iyi ki fotoğraf çekiyorum diye gururla söyleyebilirim. Bu camide oynayan çocuklar o yıl 10 yaşındalarsa, şimdi 50 yaşındalar. Tarih, fotoğraf üzerinden çok net okunuyor. Tüm tarihin detaylarını bir fotoğraf bize verebiliyor. Geçmişte çektiğim fotoğraflarla bugün yüzleşmek beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Fotoğrafçıların tarihe çok önemli katkı sunduğunu söyleyebiliriz."