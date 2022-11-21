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Haberler Dünya Kupası 2022 40 binlik Al Thumama Stadı'na 41 bin taraftar! Dünya Kupası'nda 'biletsiz' seyirci iddiası - Dünya Kupası haberleri

40 binlik stada 41 bin taraftar! Dünya Kupası'nda 'biletsiz' seyirci iddiası

2022 Dünya Kupası'nda oynanan Senegal-Hollanda maçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Al Thumama Stadı'ndaki mücadeleye biletsiz taraftarların alındığı öne sürüldü.

Giriş: 21.11.2022 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL
40 binlik Al Thumama Stadı'na 41 bin taraftar! Dünya Kupası'nda 'biletsiz' seyirci iddiası - Dünya Kupası haberleri

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki skandal iddialara bir yenisi daha eklendi.

A Grubu'bda oynanan Senegal-Hollanda maçında bazı taraftarların stadyuma biletsiz girdiği öne sürüldü.

İspanyol Marca'nın haberine göre; Al Thumama Stadı'nda oynanan maça beklenen ilgi olmayınca Katar'lı yetkililer, bazı biletsiz taraftarların stada girmesine izin verdi.

Biletsiz seyircilerin bir hayli fazla olması nedeniyle 40 bin kapasiteli stadyumdaki mücadeleyi resmi rakamlara göre 41.721 kişi takip etti.

Senegal ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı Hollanda 2-0'lık skorla galip tamamladı.

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