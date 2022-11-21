Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki skandal iddialara bir yenisi daha eklendi.

İspanyol Marca'nın haberine göre; Al Thumama Stadı'nda oynanan maça beklenen ilgi olmayınca Katar'lı yetkililer, bazı biletsiz taraftarların stada girmesine izin verdi.

Biletsiz seyircilerin bir hayli fazla olması nedeniyle 40 bin kapasiteli stadyumdaki mücadeleyi resmi rakamlara göre 41.721 kişi takip etti.