Genel

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.N.K. isimli vatandaşın vahşi bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye İlçesi’nde 4 yıl önce birden ortadan kaybolan ve kayıp olarak aranan A.N.K.’nın bulunması amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturuldu.

6 aylık çalışma

Kayıp şahısla ilgili olarak 4 yıl sonra dosyayı yeniden açan özel ekip, ilk olarak şahsın kaybolmadan önce kimlerle görüştüğünü belirlemek amacıyla yakın çevresini araştırmaya başladı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmada kurulan özel ekip A.N.K.’nın kaybolmadan kısa bir süre önce Y.Ç. isimli bir şahıs ile görüştüğünü tespit etti. Bu tespitin ardından harekete geçen ekipler Y.Ç.’nin ifadesinin alınması amacıyla şahsın yaşadığı Kocaeli’ne giderek şüphelinin ifadesine başvurdu. Özel ekip tarafından gözaltına alınan Y.Ç., 4 yıldır kendisinden haber alınamayan şahsı öldürdüğünü itiraf etti.

BANYODA PARÇALARA AYIRMIŞ

Katil zanlısı Y.Ç., cinayetin her ayrıntısını anlatırken A.N.K.’yı alacak verecek meselesinden dolayı öldürdüğünü, daha sonra Fethiye’de ki evinde öldürdüğü şahsı banyoda parçalara ayırdığını, daha sonra A.N.G. isimli bir arkadaşı ile birlikte Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde ormanlık alana birlikte gömdüklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı. Y.Ç.’nin verdiği ifade üzerine Kırıklareli’nde yaşayan A.N.G. yakalanarak gözaltına alındı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne getirilen iki zanlının yer gösteriminde ormanlık alan içerisinde yapılan kazıda kayıp şahıs A.N.G’ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. 4 yıl sonra aydınlatılan cinayet olayının ardından ifade işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.