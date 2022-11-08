4 yaşındaki kızını 6'ncı kattan atmıştı! Cezası belli oldu!

Rize'de olay, 12 Kasım 2019'da Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine (36) -Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur (4), pencereden düştü.
ÇOCUĞUN DÜŞME ANI KAMERADA
DHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
4 YAŞINDAKİ AĞABEYİ DE PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ
Emine Havuz hakkında 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"CEZAİ SORUMLULUĞU TAM"
Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 13'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz´un cezasının `Taksirle öldürme´ suçundan değerlendirilmesini talep etti.
'İYİ HAL'DEN MÜEBBET HAPİS VERİLDİ
Mahkeme heyeti Emine Havuz´a 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından `iyi hal´ indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.
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