4 yaşındaki çocuğu yıldırım çarptı

Samsun'un Asarcık ilçesinde yıldırım isabet eden 4 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı.

Eslina Değirmenci, dün Yeşilköy Mahallesi'ndeki hayvan çadırında babaannesinin yanında oynadığı sırada yıldırım düştü. Yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralanan Değirmenci, yakınları tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuk kurtarılamadı. Değirmenci'nin cenazesinin otopsinin ardından Asarcık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.