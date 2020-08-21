Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.