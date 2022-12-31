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4 üniversiteli genci öldürmüştü: ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı

ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım ayında 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlının Pensilvanya'da mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Giriş: 31.12.2022 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
4 üniversiteli genci öldürmüştü: ABD'yi sarsan cinayetlerde kritik gelişme
ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı
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AA

Latah İlçe Savcısı Bill Thompson basın toplantısında, cinayetlerle suçlanan zanlı Bryan Christopher Kohberger'in (28) hakim karşısına çıkarıldığını ve tutuksuz yargılanmakta olduğunu söyledi.

Thompson cinayet zanlısı hakkında, "Önümüzdeki salı öğleden sonra Pensilvanya'daki mahkemeye geri dönmesinin planlandığını ve kendisine bir kamu avukatı tahsis edildiğini biliyoruz." diye konuştu.

"BU ASLINDA BAŞLANGIÇ"

G&ouml;rsel: Monroe County (PA.)
Görsel: Monroe County (PA.)

Kohberger'in Idaho'ya vardığında, tekrar mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ve sonraki duruşmaların orada planlanacağını ifade eden Thompson, "Bu, bu soruşturmanın sonu değil, aslında başlangıç." dedi.

Kohberger, Pensilvanya'da tutuklandığı için, eyaletler arası iadeden feragat etme veya kendi isteğiyle Idaho'ya dönme fırsatına sahip.

3 OCAK'TA İKİNCİ DURUŞMA

Cinayetin yaşandığı Moskova kentinin polis departmanı şefi James Fry ise Kohberger'in, "Kendi isteğiyle geri dönmemeyi seçmesi durumunda, Moskova polisinin valilik aracılığıyla iade işlemlerini başlatacağını" kaydetti.

Mahkeme kayıtları, Idaho'da bir başka üniversitede öğrenci olan Kohberge'in Pensilvanya polisi ve FBI tarafından yakalanarak cuma sabahı ilk duruşmasının yapıldığını ortaya koyarken, cinayet zanlısının 3 Ocak'ta iadeyle ilgili ikinci bir duruşmaya çıkarılması bekleniyor.

OLAY

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım'da evlerinde ölü bulunmuş, polis olay yerinde şüpheliye ait silah ya da eşya bulunamadığını açıklamıştı.

Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan ve ülkede büyük yankı uyandıran olayın faili yaklaşık 6 haftadır aranıyordu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Kaylee Goncalves'in Instagram hesabından (kayleegoncalves) servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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