ABD'yi sarsan cinayetlerde katil yakalandı

Thompson cinayet zanlısı hakkında, "Önümüzdeki salı öğleden sonra Pensilvanya'daki mahkemeye geri dönmesinin planlandığını ve kendisine bir kamu avukatı tahsis edildiğini biliyoruz." diye konuştu.

Latah İlçe Savcısı Bill Thompson basın toplantısında, cinayetlerle suçlanan zanlı Bryan Christopher Kohberger'in (28) hakim karşısına çıkarıldığını ve tutuksuz yargılanmakta olduğunu söyledi.

"BU ASLINDA BAŞLANGIÇ"

Görsel: Monroe County (PA.)

Kohberger'in Idaho'ya vardığında, tekrar mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ve sonraki duruşmaların orada planlanacağını ifade eden Thompson, "Bu, bu soruşturmanın sonu değil, aslında başlangıç." dedi.

Kohberger, Pensilvanya'da tutuklandığı için, eyaletler arası iadeden feragat etme veya kendi isteğiyle Idaho'ya dönme fırsatına sahip.