DHA

İstanbul'da bu sabah saat 10.00 sıralarında, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokakta insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İsminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Cengiz'i evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, çanta içindeki 11 kilo altını alarak 34 RE 8717 plakalı otomobil ile kaçtı.

"SİLAH VE ŞOK CİHAZLARI VARDI"

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobille kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Görgü tanıklarından olan Burak isimli bir kişi, "Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk" dedi.

SİLAHLI GASP KAMERADA

Öte yandan olay anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kuyumcu yolda yürürken arkasından beyaz bir araç geliyor. Araçtan inen maskeli silahlı gaspçılar kuyumcuya saldırıyor. Şüphelilerden biri kuyumcuyu darp ederken, bir diğeri silah doğrultuyor. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmeye çalışıyor, ancak başarılı olamıyor. Çantayı alan şüpheliler hızla uzaklaşıyor.