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HaberlerYaşam4 Ocak Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler neler? 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular n

4 Ocak Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler neler? 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. 4 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

04.01.2021 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
4 Ocak Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler neler? 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular n

4 Ocak 2021 Pazartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da 4 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayacak olan ilçeler ve mahalleler merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

4 OCAK 2021 İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çavuşoğlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Çatalmeşe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.01.2021 11:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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