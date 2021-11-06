12 Kasım'da gösterimde

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Yapımcılığını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve Fabrika Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini senaryoda da imzası bulunan Deniz Coşkun'un yaptığı romantik komedi '4N1K Düğün', 12 Kasım'da sinemalarda seyirci ile buluşacak. Seyirciden büyük ilgi gören serinin üçüncü filminden ilk fragman da yayınlandı

HABERTURK.COM

Büşra Yılmaz'ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan '4N1K' serisinin 2017 ve 2018'de vizyona giren ilk iki bölümü seyircinin kalbini kazanmış ve gişede önemli bir başarı elde etmişti.

Serinin üçüncü filmi ‘4N1K Düğün'ün oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Çağatay Çabuk, YIlmaz Gökgöz, Sezin Bozacı, Ceyda Olguner, Deniz Baydar, Erol Ozan Ayhan, Ayla Baki yer alıyor.

'4N1K Düğün'ün hikâyesi ise şöyle: Sonunda efsane aşk mutlu finale yaklaşmış, Yaprak ve Ali'nin evleneceği gün gelip çatmıştır. Annesinin düğünden beklentileri yüzünden hayatı cehenneme dönen Yaprak, geçirdiği kaza sonucu hafızasını yitirip 17 yaşına döner. Ali nikaha saatler kala Yaprak'ın aşkını tekrar kazanmaya çalışırken ona bu macerada destek olan çetenin diğer üyeleri ise geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.