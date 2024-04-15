4 milyon dolandırdı, ikinci kez arayınca yakalandı

4 milyon dolandırdı, ikinci kez arayınca yakalandı

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Habertürk'ten Mustafa Şekereoğlu'nun haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta 75 yaşındaki F.O.M'nin, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle Bakıköy'deki evine gelen kişiye 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcının olaydan bir gün sonra mağdur kadınla bir kez daha telefonla irtibat kurup, bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI Ekipler dolandırıcıyı yakalamak için yaşlı kadının evinde gerekli tedbirleri aldıktan sonra parayı almaya gelen 22 yaşındaki İlkcan Tayfun K.'yi suçüstü yakaladı. Emniyette sorgulanan şüphelinin 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlkcan Tayfun K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.