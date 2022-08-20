4 kişi tutuklandı! 65 milyon TL'lik haksız kazanç!

DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

TAŞINMAZLARI TEHDİT YOLUYLA ALDILAR

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan, bankalardan kredi çekemeyen ancak acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara para vererek karşılığında yüksek faizli senetler imzalattırdığı, paraları geri ödeyemeyen vatandaşların maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koydukları, ayrıca mağdurların üzerinde bulunan bir çok taşınmazı da tehdit ve darp yoluyla kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

65 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, geçen salı günü sabah saatlerinde, özel harekat polisleri ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından, 9'u ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. tutuklandı.