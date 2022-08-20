Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 4 kişi tutuklandı! 65 milyon TL'lik haksız kazanç!

4 kişi tutuklandı! 65 milyon TL'lik haksız kazanç!

İzmir'de faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin birçok taşınmazını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine aldığı tespit edilen 17 kişiden 4'ü tutuklandı. Tefecilerin, vatandaşlardan yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği bildirildi

20.08.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: 4 kişi tutuklandı! 65 milyon TL'lik haksız kazanç!
4 kişi tutuklandı! 65 milyon TL'lik haksız kazanç!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen 17 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

TAŞINMAZLARI TEHDİT YOLUYLA ALDILAR

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan, bankalardan kredi çekemeyen ancak acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara para vererek karşılığında yüksek faizli senetler imzalattırdığı, paraları geri ödeyemeyen vatandaşların maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koydukları, ayrıca mağdurların üzerinde bulunan bir çok taşınmazı da tehdit ve darp yoluyla kendi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

65 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, geçen salı günü sabah saatlerinde, özel harekat polisleri ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından, 9'u ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Poz verdikten sonra fark ettiler
Poz verdikten sonra fark ettiler
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor
Esnaf yeni borç yapılandırması istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.