4. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü Solak (46) isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Solak'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Solak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.