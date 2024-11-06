4. kattan düşen genç mühendis yaşam savaşı veriyor

Beyoğlu'un Emekyemez Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, Onur Ö. isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç mühendis, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Ö'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın intihar olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Genç mühendisin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Onur Ö'nün 4 katlı binadan düştüğü anlar yer alıyor.

"ÖNCESİNDE EŞİYLE KAVGA ETMİŞ"

Gelen gürültü üzerine dışarı çıktığını söyleyen Bedircan Sümer, "Biz burada çalışıyoruz. Saat 15.00 gibi, çalıştığım esnada bir ses geldi. Aşağıya indik adam düşmüş zannettik. Meğerse intihar etmiş. 4. veya 5. kattan atlamış. Öncesinde de eşiyle kavga etmiş. Biz buraya geldiğimizde yerdeydi. Hemen nabzına baktık nabzı atıyordu. Sonrasında da sağlık ekipleri adamı ambulansa bindirdi ve götürdü" dedi.