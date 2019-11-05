4 Kasım 2019 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Çukur mu, Yasak Elma mı, Zalim İstanbul mu, Vuslat mı? Pazartesi gecesine damgasını vurdu. Yapımcılar için önemli bir kriter olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu?

4 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI



1 CUKUR SHOW TV



2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX



3 YASAK ELMA FOX



4 YASAK ELMA (OZET) FOX



5 CUKUR (OZET) SHOW TV



6 MASTERCHEF TURKIYE TV8



7 ZALIM ISTANBUL KANAL D



8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV



9 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D



10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV



TOTAL REYTİNG SONUÇLARI



1 CUKUR SHOW TV



2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX



3 YASAK ELMA FOX



4 CUKUR (OZET) SHOW TV



5 YASAK ELMA (OZET) FOX



6 ZALIM ISTANBUL KANAL D



7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV



8 MASTERCHEF TURKIYE TV8



9 SHOW ANA HABER SHOW TV



10 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D

REYTİNG ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)